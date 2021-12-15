До конца текущего года в Москве завершится реконструкция 35 поликлиник, а в следующем году – 55. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения открывшейся после ремонта детско-взрослой поликлиники в районе Коньково.

До конца текущего года в Москве завершится реконструкция 35 поликлиник, а в следующем году – 55. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе посещения открывшейся после ремонта детско-взрослой поликлиники в районе Коньково.Градоначальник поздравил коллектив медучреждения с окончанием реконструкции. Он поблагодарил медиков за терпение и работу в непростых условиях во время ремонта."До конца года будет реконструировано 35 поликлиник, в следующем году – еще полсотни. Я думаю, что в 2024 году мы эту программу закончим, и все амбулаторное звено города Москвы будет отвечать высшим мировым требованиям, а самое главное, москвичи получат качественную медицинскую помощь, потому что амбулаторная помощь, поликлиническая — самая востребованная в любом городе", – рассказал Собянин.В столице реализуется масштабная программа обновления первичного звена здравоохранения. В нее вошло 200 зданий поликлиник. Все они были построены более полувека назад.В зданиях проводится капитальный ремонт в соответствии с новыми московскими стандартами. Устанавливается современное оборудование, организуется удобная логистика, врачи работают в кабинетах со всем необходимым, могут отдохнуть в уютных комнатах.Для пациентов организуются зоны комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, мягкими креслами, диванами и телевизорами. Интерьеры выполняются в теплых тонах, что создает приятную атмосферу.В сентябре 2021 года Сергей Собянин сообщил о расширении программы реконструкции поликлиник. До недавнего времени в нее было включено 137 медучреждений. Принято решение добавить в нее еще 60 поликлиник.