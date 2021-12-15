При личном досмотре у жителя Подмосковья сотрудники полиции обнаружили и изъяли свертки с психотропным веществом и наркотическим средством...

«Сотрудники ОНК УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ГУНК МВД России задержали подозреваемого в покушении на сбыт амфетамина и метилэфедрона.В ходе реализации оперативной информации сотрудники полиции задержали на парковке, расположенной в 23 микрорайоне Зеленограда, 22-летнего жителя Подмосковья, у которого при личном досмотре было обнаружено и изъято 11 свертков, два пакета, контейнер с неизвестным веществом внутри, а также стеклянная трубка со следами нагара.Проведенное исследование показало, что изъятое содержит в своем составе психотропное вещество – амфетамин, массой более 100 граммов, и наркотическое средство – метилэфедрон, массой более 30 граммов. По версии следствия изъятый материал предназначался для дальнейшего сбыта.Следователем УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и частью 4 статьи 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31