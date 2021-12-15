Сотрудник МЧС в свой выходной день пришел на помощь ребенку. 26 ноября помощник начальника караула пожарно-спасательной части №26 города Суздаля прапорщик внутренней службы Артём Суханов, в

Сотрудник МЧС в свой выходной день пришел на помощь ребенку. 26 ноября помощник начальника караула пожарно-спасательной части №26 города Суздаля прапорщик внутренней службы Артём Суханов, в свободное от службы время, ехал на автомобиле по улице Ленина. В районе дома №40 он увидел дорожно-транспортное происшествие. Спасатель не остался равнодушным и решил проверить, что случилось. На месте