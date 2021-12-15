Строгое жюри оценило и стиль, и слог. Студент ВлГУ - Жасэм Буларэс стал победителем Всероссийской...

Строгое жюри оценило и стиль, и слог. Студент ВлГУ - Жасэм Буларэс стал победителем Всероссийской Олимпиады по русскому языку как иностранному. Как уроженцу Туниса покорился великий и могучий- выяснила наша съёмочная группа.Это любимая пословица владимирского студента Жасэма Буларэса. И она в полной мере отражает изучение русского языка , признается молодой человек. Победитель 17-ой всероссийской олимпиады по русскому языку для иностранных студентов. Её проводил российский университет дружбы народов. Жасэм - уроженец Туниса. В Россию приехал 4 года назад, по совету друга.Жасэм Буларэс, студент ВлГУ:- Изучение русского языка, на самом деле, правда очень сложно. Особенно в начале. Но изучение чего-либо в начале очень сложно. Для олимпиады нужно было подготовиться по профилю. Тема: Россия - страна профессиональных возможностей. Мы как студенты 4-го курса должны были знать что мы хотим, куда мы стремимся, что мы знаем о наших профессиях и т.д.Жасэму- 27. Он студент Института туризма ВлГУ. Руководит Интерклубом при Молодёжном центре вуза. Письменное эссе, викторина на знание российских реалий, подготовка видеопроекта, устные дискуссии. Жасэм Буларэс успешно прошёл все этапы испытаний. Жюри покорил и знаниями, и роликом "Почему Россия". В котором рассказал и о стране " с непростым характером", и о Владимире- новой малой родине.- Когда ты её узнаешь, она становится тебе родной и близкой... Владимир находится недалеко от Москвы. Владимир уютный, здесь много исторических мест, здесь можно увидеть настоящую Россию.Не только гуманитарии участвуют в интеллектуальных баталиях. Самуэль Пьер - из Камеруна. Поступил на техническое направление в госуниверситете. На олимпиаду попал случайно. Преподаватель заметил: иностранный студент тяготеет к русскому языку. В результате - финал и пятое место.Эйум Эссака Самуэль Пьер, студент ВлГУ:- Я сюда приехал и мне было очень трудно, потому что я знал только одно слово - это было "да". И мне надо было много трудиться, чтобы дойти до такого уровня.К олимпиаде студентов готовила Анжелика Качалова, старший преподаватель кафедры русского языка как иностранного. Призовые места - заслуга вуза и всех преподавателей кафедры.Анжелика Качалова, старший преподаватель кафедры русского языка как иностранного:- Подготовка к разного рода таким мероприятиям ведется с самого начала обучения. Ведь подготовиться к олимпиаде студентам не знающим русский язык - нереально. То есть этим студенты, которые 5 лет назад приехали к нам на подфак не говорили по-русски.Участниками олимпиады стали 47 иностранных студентов из 29 стран. По словам Ольги Сенаторовой, заведующей кафедрой, конкуренция была очень серьёзной. Успех владимирских студентов - символ качества образования.Ольга Сенаторова, заведующий кафедрой РКИ ВлГУ:- Знаковое событие, потому что уровень всероссийской олимпиады очень высокий. Принимают участие иностранные студенты из многих российских вузов и конечно конкуренция очень сильная!Свой личный результат Жасэм Буларес мечтает улучшить. Подчеркивая, предстоит покорить и океан русской литературы. Ему нравится и классика, и современные авторы. Так что впереди- "Война и мир" и, к примеру, "Лавр".Артем Яковенко, Андрей Синягин. "Вести- Владимир"