Судебные приставы подготавливают к сносу самовольную постройку, в которой располагается гостиница...

Судебные приставы подготавливают к сносу самовольную постройку, в которой располагается гостиница «Панорама».Напомним, что дело о сносе самовольной постройки тянется с 2017 года, мы писали об этом.Должники неоднократно, уже более 60 раз, привлечены к административной ответственности за неисполнение требований суда о сносе постройки, в которой продолжает функционировать гостиница «Панорама».С целью обеспечения принудительного исполнения решения суда судебным приставом-исполнителем направлены в соответствующие организации постановления об отключении самовольного строения от сетей инженерно-технического обеспечения.15.12.2021 самовольная постройка, в которой располагается гостиница «Панорама», отключена от сетей газораспределения, сообщается на сайте судебных приставов Владимирской области.