В числе победителей ежегодного видеоконкурса “Диво России” фильмы цикла “Живая нить традиций”. Они посвящены городам области – Киржачу и Коврову. Фильмы транслировались в

В числе победителей ежегодного видеоконкурса “Диво России” фильмы цикла “Живая нить традиций”. Они посвящены городам области – Киржачу и Коврову. Фильмы транслировались в эфире “Шестого канала”. Вместе с героями – молодыми ребятами зрители узнают историю городов Владимирской области, а также знакомятся с мастерами, сохраняющими народное творчество и традиции. Фильм про Киржач занял второе место в