Одновременное заражение гриппом и коронавирусной инфекцией COVID-19 несет в себе большую угрозу для организма. Об этом рассказал доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения ..

Одновременное заражение гриппом и коронавирусной инфекцией COVID-19 несет в себе большую угрозу для организма. Об этом рассказал доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов.Тимошилов пояснил, что смешение инфекций может привести к огромной нагрузке на организм и усугубить течение болезни. При этом наибольшему риску подвержена сердечно-сосудистая система, поскольку оба вируса атакуют сосуды. Кроме того, смешанную инфекцию трудно выявить по симптомам: одновременное заражение можно определить лишь с помощью лабораторной диагностики и анализов, сообщает