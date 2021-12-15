ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивается без вести пропавший Заруцкий Владимир Викторович, 1986 года рождения...

ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивается без вести пропавший Заруцкий Владимир Викторович, 1986 года рождения, местонахождение которого не известно с 3 декабря 2021 года.Приметы: на вид 35-40 лет, рост 170-172 см, нормального телосложения, короткие темно-русые волосы с залысинами по бокам, карие глаза.Был одет: черная шапка с белой горизонтальной полосой, черная куртка, темно-синие джинсы, черные укороченные зимние ботинки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: (495) 709-26-02, (495) 709-10-00 или в службу «02» (с мобильных номеров – «102»).Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18