Телеведущий не любит рассказывать о своей жизни, однако кое-что о его любовных делах все-таки известно

Телеведущий не любит рассказывать о своей жизни, однако кое-что о его любовных делах все-таки известно39-летний ведущий программы "Судьба человека" Борис Корчевников является завидным холостяком уже много лет. Журналисту не раз проходилось выслушивать непрошенные советы о том, что ему давно пора бы найти невесту. К тому же, Корчеников и сам признавался, что мечтает о счастливой семье. Телеведущий до сих пор не встретил единственную и неповторимую, хотя в его жизни было как минимум два серьезных романа.Несмотря на то, что Борис не спешит распространяться о своей личной жизни, имена двух его возлюбленных все-таки стали достоянием общественности. В свое время спутницей журналиста была коллега – репортер Анна Одегова. Известно, что избранники были вместе около восьми лет, но до ЗАГСа дело так и не дошло.Еще одной значимой женщиной в жизни ведущего стала актриса Анна Сесиль-Свердлова, которую он встретил в церкви. Девушка выросла в очень религиозной семье и, как признавался Корчевников, задала определенную планку для его будущих избранниц. Однако и эти отношения шоумена не сложились. По мнению Бориса, его пути с возлюбленной разошлись, потому что они не обвенчались и обзавелись наследниками.За годы одиночества Корчевников, казалось, окончательно поставил крест на личной жизни. Ведущий "Судьбы человека" только в прошлом году , с которой жил вместе много лет. Мужчина решился на такой шаг из-за пандемии. Однако, как признавался Борис, вместе с родительницей ему жилось очень хорошо.Телеведущий не раскрывает подробности своей личной жизни, но, судя по всему, он до сих пор не нашел себе спутницу. Не так давно Корчевников проявил к внучке Светланы Немоляевой. Когда актриса показала ведущему "Судьбы человека" снимок Полины, мужчина попытался выведать у гостьи детали личной жизни девушки. Немоляева так и не рассказала, есть ли у ее внучки жених. Однако Борис не собирался сдаваться без боя. Холостяк заявил, что живет с Полиной по соседству и намекнул, что надеется когда-нибудь ее встретить.Кроме того, недавно на статус супруги Бориса Корчевникова появилась . 74-летняя Клара Новикова предложила телеведущему в жены свою кандидатуру прямо в студии "Судьбы человека". Журналист, недолго думая, согласился на свадьбу со звездой. Однако, как призналась позже Новикова, все это было лишь .