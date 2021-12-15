Как не стать очередной жертвой любителей наживы?

Как не стать очередной жертвой любителей наживы?Вот так прокатилиЖелание забронировать новогодний тур обернулось для 41-летней жительницы села Саметь Костромского района потерей средств.«Женщина рассказала, что планировала отдых с дочерью и племянником. В поисках подходящего предложения она зашла на страничку туристического агента, услугами которого пользовалась ранее, – рассказали в УМВД России по Костромской области. – Посредник предложила клиентке провести время в Нижнем Новгороде автобусным туром всего за 2600 рублей с каждого экскурсанта. Потерпевшая оплатила полную стоимость поездки на троих человек. После проведения транзакции она засомневалась и перепроверила аккаунт туроператора. Как выяснилось, страница была дублированной».Костромичка попыталась вернуть свои затраты, а именно 7800 рублей. Аферисты её заверили, что это возможно, только надо предоставить номер карты и цифры с обратной стороны. Услышав это, наша землячка окончательно осознала, что стала жертвой мошенников. Случаем занимается полиция.Покупки не в радостьДистанционные покупки подарков тоже нередко заканчиваются разочарованием. Так, при оформлении онлайн-покупки ёлки костромичка лишилась 15 тысяч рублей. Жительница Давыдовского микрорайона нашла на сайте понравившийся товар, но при оформлении возникла ошибка. Тогда она решила напрямую связаться с продавцом. В процессе общения выяснилось, что на сайте ведутся технические работы, но оплатить заказ можно посредством другого ресурса, ссылку на который ей направили. Покупательница деньги перевела. Через два дня решила узнать, что с доставкой, но ей предложили вернуть финансы, ссылаясь на проблемы с ресурсом. Однако условием возврата было наличие на карте суммы не менее оплаченной при заказе. После такого заявления 34-летняя костромичка поняла, что её просто обманули.В другом случае приманкой для доверчивой покупательницы послужило электронное фортепиано. Продавец заявил: «Так как товар пока в Иванове, можно воспользоваться опцией по безопасной сделке. Присылайте деньги, а фортепиано отправлю после получения оплаты транспортной компанией».Любительница музыки получила ссылку, только вот прислали ей выход на сайт аферистов. Костромичка ввела обговоренную сумму, а также коды из SMS-сообщения, необходимые для подтверждения активации. Сразу после совершения транзакции связь с продавцом оборвалась, а объявление на сайте пропало. Такая доверчивость обошлась костромичке в 20 тысяч рублей.«При совершении операций с переводом денежных средств, при оплате различных услуг необходимо быть предельно внимательными, не открывать ссылки и файлы, пришедшие с незнакомых электронных адресов, приобретать товар только на проверенных интернет-ресурсах», – предостерегают в полиции.Мнимые компенсацииПенсионеры чаще всего попадаются на уловки мошенников. Деноминация и компенсации – любимые темы под финал любого года. К примеру, недавно пострадала 85-летняя жительница областного центра. Бабушка поверила, что ей полагается дополнительная выплата. Сначала ей позвонили якобы из пенсионного фонда, потом домой пришла «сотрудница». Дама переписала номера имеющихся в квартире купюр. Пока старушка по телефону в очередной раз разговаривала с «фондом», гостья забрала все сбережения - 220 тысяч рублей.В такую же ситуацию попал её 85-летний сосед по дому. Обманщицы, посулившие прибавку к пенсии, забрали у деда 200 тысяч рублей.А вот 80-летнюю жительницу микрорайона Юбилейный обчистила представительница некоего федерального казначейства. Именно так назвала себя обманщица. От неё бабушка услышала такую историю: поскольку пенсионерка в июне этого года стала жертвой мошенников и лишилась 950 тысяч рублей, ей теперь полагается компенсация. Костромичка согласилась заплатить за оформление документов и государственную пошлину 56 тысяч рублей. При этом прислать деньги необходимо было наличными заказным письмом через почтовое отделение, что пенсионерка и сделала. Через день снова раздался звонок от сотрудницы казначейства. На этот раз она потребовала перевести 170 тысяч в качестве страховки средств. В этот раз пенсионерка уже засомневалась.В настоящее время жертвами аферистов становятся как жители областного центра, так и районов. По данным полиции, только за минувшие выходные поступило 19 сообщений о попытках злоумышленников завладеть чужими деньгами под предлогом оказания помощи родственникам, попавшим в беду. Три жительницы Костромы средства перечислили. В целом же на разные махинации только в декабре костромичи перевели аферистам несколько миллионов рублей.