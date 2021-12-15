Житель Киржачского района накопил задолженность перед своим сыном в размере 100 тысяч рублей. В Киржачском районе Владимирской области судебные приставы отыскали должника по алиментам и

Житель Киржачского района накопил задолженность перед своим сыном в размере 100 тысяч рублей. В Киржачском районе Владимирской области судебные приставы отыскали должника по алиментам и арестовали его автотранспортное средство. Как сообщают приставы, 39-летний житель Владимирской области уклонялся от исполнения родительских обязанностей, скрываясь от бывшей жены и представителей закона. После развода супругов несовершеннолетний мальчик остался с