11 декабря в Государственном Кремлевском дворце накануне новогодних праздников в формате Гала-концерта состоялось феерическое интерактивное шоу со спецэффектами, посвященное награждению лауреатов ежегодной премии Марка № 1 в России.

11 декабря в Государственном Кремлевском дворце накануне новогодних праздников в формате Гала-концерта состоялось феерическое интерактивное шоу со спецэффектами, посвященное награждению лауреатов ежегодной премии "Марка № 1 в России".Перед гостями и лауреатами выступили такие звезды российской эстрады, , как Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Дима Билан, Лариса Долина, Алсу, Александр Буйнов, Альбина Джанабаева, Марк Тишман, Анита Цой, Александр Олешко, Soprano, Хор Турецкого, легендарная рок-группа Земляне и многие другие артисты. Вечер, как всегда, проходил в теплой предновогодней атмосфере.Победители конкурса за кулисами поделились секретами успеха. Виктория Фролова, директор по стратегическому маркетингу торгового дома "Кухня без границ", рассказала о преимуществе компании перед конкурентами.– В рамках комплексного исследования мы уточнили, что 61% российских потребителей ели бы продукты быстрого приготовления чаще, будь в них натуральное мясо. Мы создали продукт с уникальной технологией, полностью меняющей представление людей о продукте быстрого приготовления. "Бизнес Меню" – это сытный обед c лапшой из муки высшего сорта или пюре из российского картофеля, с натуральным мясом и овощами, которые сохраняют свою свежесть, благодаря инновационной многослойной упаковке. Наш бренд для людей, которые пользуются современными технологиями, чтобы питаться полноценно, не отвлекаясь от любимого дела, – рассказала Виктория.Сергей Савинов, генеральный директор сети фитнес-клубов "С.С.С.Р», рассказал, что компании было непросто адаптироваться к антиковидным ограничениям.– К сожалению, мы приспосабливаемся к ним до сих пор, – пояснил Сергей. – Для индустрии наступила новая реальность, менее перспективная, чем раньше. Сейчас стоит вопрос – кто сможет эту новую реальность выдержать. Но я горжусь нашей командой, которая в условиях сильнейшего внешнего давления выстояла, сумев показать не только свой профессионализм, но железный характер и несгибаемую волю. Я люблю свой коллектив и благодарен людям за то, что они остались и сделали все, чтобы компания выстояла и победила!Бренд ОMRON победил в номинации "Тонометры". Награду получили Максим Крикунчик, основатель и исполнительный директор АО "КомплектСервис", партнер и эксклюзивный дистрибьютор OMRON Healthcare, Japan в России и Юрий Фролов, Глава Представительства OMRON Healthcare в России.Максим Крикунчик, рассказал, что пришлось сделать для сохранения и развития бизнеса.– Для развития бизнеса важно понимать потребности и ожидания покупателей и выстраивать с ними долгосрочные, доверительные, честные отношения, – пояснил Максим Борисович. – Один из весомых факторов, обеспечивающих стабильность бизнеса – масштабная сеть собственных лицензированных сервисных центров OMRON от Калининграда до Владивостока. Это помогает компании быть рядом с потребителями и оперативно решать любые вопросы, связанные с использованием, консультированием и обслуживанием медицинских приборов OMRON.Как пояснил Максим Крикунчик, компания ведет открытый диалог с покупателями в интернет пространстве, консультирует по использованию медицинской техники OMRON по горячей линии и в социальных сетях.– Для нас важно быть ближе к потребителю, помогать и поддерживать его на всех этапах пользования нашими продуктами, – пояснил Максим Борисович. – Ориентация на пожелания наших покупателей, высокое качество, современные технологии медицинской техники OMRON Healthcare Co. Ltd. Japan, с одной стороны, и профессионализм сотрудников, единомышленников нашей компании в России с другой стороны, позволяет занимать лидирующие позиции в товарных категориях «Электронные измерители артериального давления» и «Небулайзеры» не только в России, но и во всем мире. Помогая потребителям заботиться о своем здоровье с помощью качественных и современных медицинских приборов OMRON, мы вносим вклад в развитие России и повышение качества жизни россиян.В номинации "Моторное масло" победил известный японский бренд "Идемитсу". Дмитрий Парфенов, руководитель департамента продаж "Идемитцу Лубрикантс Рус", получая награду, сказал:– Очень хорошо, что мы получили эту премию, потому что я наконец-то на всю страну могу объяснить, что у нас на логотипе изображен бог Аполлон, а не какая-то женщина, как все считают! Я хотел бы сказать слова благодарности всем тем, кто проголосовал за "Идемитсу". Для нас нет ничего важнее поддержки и любви потребителей. Поэтому эта награда так важна для нас! Вдвойне приятно получить такую весомую награду в год 110-летия со дня основания нашей компании. Думаю, что наш основатель – Садзо Идемитсу – гордился бы нами сегодня.На вопрос, в чем ваше преимущество перед конкурентами, Дмитрий ответил:– Мы в "Идемитсу" уделяем большое внимание мельчайшим деталям. Наши продукты – это сплав самых передовых технологий и японских традиций качества. Мы работаем в тесном сотрудничестве с автопроизводителями, поэтому предлагаем нашим потребителям лучшее. Уже 110 лет, мы занимаемся производством моторных масел и смазочных материалов и рады, что нашу продукцию по достоинству оценивают потребители.В номинации "Бытовой клей" победил бренд "Момент", знакомый, пожалуй, каждому жителю нашей страны с детства. Николай Стромцов, коммерческий директор бизнес-подразделения «Бытовые клеи» компании «Хенкель Рус», рассказал:– Каждый год мы стремимся делать жизнь наших покупателей лучше. Именно для этого мы и производим продукты высочайшего качества. При помощи продуктов под маркой "Момент" можно не только сделать ремонт и починить любимую вещь, но и выполнить что-то большое и креативное, например, инсталляцию. Основной фокус нашей деятельности – экологичность, так как мы хотим оставить следующим поколениям нашу планету лучше, чем она была при нас. Спасибо, дорогие покупатели, за вашу любовь и верность!Как пояснил Николай Стромцов, качество клея "Момент" каждый год растет:– В России у компании "Хенкель" есть собственный центр разработок, где специалисты создают новые рецептуры. Мы постоянно улучшаем качество используемого сырья. Наша задача – не сохранить качество "Момента". Наша задача – его улучшить, сделать ориентиром, эталоном, к которому остальные будут тянуться.В номинации "Матрасы для здорового сна" уже много лет одерживает победу известный бренд "Аскона". Александр Манёнок, генеральный директор группы компаний "Аскона", рассказал о том, как удается держать марку в условиях кризиса.– Любая марка стоит на трех китах – доверие потребителей, вовлеченность сотрудников и высокое качество продукции. Если бы в прошлом году мы делали акцент только на экономических показателях, мы не смогли бы добиться тех результатов, которые есть у нас сейчас. Секрет в том, что даже в кризис мы продолжали инвестировать в развитие клиентского сервиса и улучшение процессов.В номинации "Глюкометры" победил бренд "Акку-Чек". Владимир Карпухин, генеральный директор ООО "Рош Диабетес Кеа Рус" рассказал о главном достижении компании в 2021 году.– Пациенты с диагнозом сахарный диабет особенно уязвимы в период пандемии короновируса. Для нашей компании, как лидера рынка в категории «Глюкометры и тест-полоски», 2021 год был богат на события. Безусловно, самым значимым и долгожданным стал выход на российский рынок новой платформы для контроля сахарного диабета – Акку-Чек Инстант. Задача платформы – упростить процедуру измерения и интерпретацию результата измерения. Это наш важный шаг на пути предоставления пациентам качественно нового опыта самоконтроля глюкозы крови. Уверены, что новинка заслужит любовь и доверие потребителей. Бренд Акку-Чек представлен в России уже больше 20-ти лет. В нашем портфеле есть заслуживший доверие потребителей бестселлер – Акку-Чек Актив. Но рынок не стоит на месте, технологии развиваются. И наша миссия – предлагать пациентам самые актуальные и технологичные решения для контроля диабета.Список победителей премии в 2021:«Шоу Бизнес»: певец года – Олег Газманов, певица года – Полина Гагарина, за вклад в развитие отечественной музыкальной индустрии «Comeback Года» – Рок группа «Земляне»«Услуги и сервис»: ПАО «Сбербанк» в номинации банк; авиакомпания – «Аэрофлот»; загородный отель – «Мистраль Отель и СПА»; «Утконос»; «Fix Price»; «Шоколадница»; маркетплейс товаров для здоровья – «Здравсити»; сеть фитнес-клубов – «С.С.С.Р»; лотерея «Русское лото»; сеть диагностических лабораторий HELIX«Продовольственные товары» торговые марки: «MacCoffee»; кетчупы и соусы, майонез, джемы – «Махеевъ»; «Бизнес Меню» в номинации – обед быстрого приготовления; Троекурово; сыры – «Oltermanni»; плавленый и творожный сыры – «Hochland»; пельмени Сибирская коллекция«Непродовольственные товары» торговые марки: моторное масло – «Idemitsu»; «Аскона»; «Лазурит»; мягкая мебель – «MOON»; керамическая плитка – «Kerama Marazzi»; напольные покрытия – «Tarkett»; инструменты – «Зубр»; бытовой клей – «Момент»; лакокрасочные материалы – «ТЕКС»; чайник – «Vitek»; «BQ» в номинации – телефоны масс-маркет; «StarLine» – автосигнализации; ароматические средства для дома (освежитель воздуха) – «Glade»; чистящее средство для стекол и зеркал – «Mr.Muscle»; «OFF!» – в номинации средства защиты от насекомых(репелленты); средства защиты от насекомых (инсектициды) – «Combat»; садовая техника – «Stihl»; почва грунт – «Terra Vita», а так же предметы личной гигиены – «Veiro»; автотовары – FIN JOY; Металл Профиль; Bridgestone; IEK.«Медицинские товары» торговые марки: «Тантум Верде»; Aфобазол; «Дифлюкан»; глюкометры – «Акку-Чек»; детские витамины – «Витамишки»; «Фарингосепт», «Кальций – Д3 Никомед»; шампунь от перхоти – «Низорал», «Кардиомагнил», «Артра», витаминно-минеральные комплексы для взрослых – «Vitrum»; «Левомеколь»; танометры OMRON и многие другие.Модным партнёром премии «Марка № 1 в России» выступил «Дом Елисабет»Впервые за многие годы, наряды девушек-моделей для награждения лауреатов были сшиты и предоставлены брендом «Дом Елисабет». Платья и костюмы выполнены из натурального бархата, украшены стразами и в главном цвете Народной Марки. Все изделия выполнены Яной Соловей-модельером Дома Елисабет.Представитель бренда «Момент» получил награду из рук Генерального директора модного дома Елизаветы Моргульчик.Премия вручается ежегодно, начиная с 1998 года. Организатор премии – новостной портал Anews.com.«Марка № 1 в России» – это национальный конкурс потребительских товаров и услуг, победителей которого определяют российские покупатели. Премия присуждается в различных категориях на основе общенационального голосования. Методика определения любимых марок проста – подсчет голосов.За двадцать лет развития и постоянного контакта с потребителями и производителями товаров и услуг, реализуемых в России, «Марка № 1» вышла за рамки традиционных конкурсов и превратилась взначимую систему оценки знания и использования брендов, которая объективно определяет картину предпочтений россиян. По сути «Марка № 1» – это общепризнанный товарный знак, гарантирующий качество продукции.Получить такую награду почетно и престижно.Подробная информация о лауреатах премии