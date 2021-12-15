Владимирский филиал «Т Плюс» информирует, что в связи с ремонтными работами на магистральных...

Владимирский филиал «Т Плюс» информирует, что в связи с ремонтными работами на магистральных тепловых сетях в районе ул. Тракторная, д.35, в период с 22:00 15 декабря до 8 утра 16 декабря будет прекращена поставка тепловой энергии жителям Октябрьского района.По окончании работ восстановлением теплоснабжения у потребителей займутся управляющие компании.Всего в зону отключения попадут 108 жилых домов и 1801 житель.Полный список адресов, попавших под ограничения:- ТК-507пр/1 (Тракторная, 45)- 2 Коллективный пр. 1,2,3,3а,4,4а,5,6,6а; 850-летия 1, 2;- Асаткина 10,11,12,13,14,15,16,17,18,18а,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,9; Асаткина 1,1а,2,3/8,5,7;- Горького 64/8,66,68,70;100,101,102,103,104,105,106,107а,113а,113,113б,115,125,129,131,84,86,94,96,98,99;- Никитина 1/52,2,2а,3,4,5,6;- Тракторная 48,50,52а,54,56,58,60,64; Тракторная 33,38,39, 40; Тракторная 1,10,11,12,13,14,15,1а,1б,1в,1г,1д,3,3а,3б,4,5,5а,6,7,7а,8,9,9а,9б,9в- Гастелло 4, 1,15,3,7,7а,17,23б;- Молодежная 3,5,10;- Народная 1а,16,8;- пр-т Строителей 1,1б,2.