Мероприятие, проводимое в игровой форме, направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

Инспектор ГИБДД ОМВД России по Собинскому району старший лейтенант полиции Татьяна Корнилова организовала для учащихся первых классов средней общеобразовательной школы №2 города Лакинска «Посвящение в пешеходы». Мероприятие, проводимое в игровой форме, направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.Первоклассники с удовольствием приняли участие в игре на знание правил дорожного движения, которую провели ребята из школьного отряда Юных инспекторов дорожного движения. Вместе с госавтоинспектором школьники разгадали загадки, вспомнили правила безопасного поведения на дорогах и повторили сигналы светофора.В завершении мероприятия каждому ученику старший лейтенант полиции Татьяна Корнилова вручила удостоверение пешехода.