Смотрите в программе Вести-Владимир: - Без врача Ковид оставил село Ильино Судогодского района ...

Смотрите в программе "Вести-Владимир":- Без врачаКовид оставил село Ильино Судогодского района без фельдшера. Почему уже целый год там не могут найти нового медработника?- QR-режим отмененСегодня в регионе должен был начаться QR-режим, но его не будет! Почему в администрации области пересмотрели решение?- Русский камерунецС любовью к России из Камеруна. Владимирский студент Жасем Буларес - победитель всероссийской олимпиады по русскому языку.