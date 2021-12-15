Смотрите в программе Вести-Владимир:
- Без врача
Ковид оставил село Ильино Судогодского района ...
Смотрите в программе "Вести-Владимир":
- Без врача
Ковид оставил село Ильино Судогодского района без фельдшера. Почему уже целый год там не могут найти нового медработника?
- QR-режим отменен
Сегодня в регионе должен был начаться QR-режим, но его не будет! Почему в администрации области пересмотрели решение?
- Русский камерунец
С любовью к России из Камеруна. Владимирский студент Жасем Буларес - победитель всероссийской олимпиады по русскому языку.