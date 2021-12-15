Новый штамм коронавирусной инфекции COVID-19 омикрон мог быть создан людьми, а не появился естественным путем. Таким предположением поделился российский вирусолог Константин Чумаков. По ..

Новый штамм коронавирусной инфекции COVID-19 "омикрон" мог быть создан людьми, а не появился естественным путем. Таким предположением поделился российский вирусолог Константин Чумаков.По мнению Чумакова, на это указывает, в частности, – слишком большое количество мутаций и наличие в штамме трех аминокислот, которые характерны для сезона коронавируса. Их появление у коронавируса слишком тяжело объяснить. Специалист полагает, что за разработкой "омикрона" стоят английские ученые, которые хотели таким образом окончательно остановить пандемию, сообщает "".