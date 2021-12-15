С января 2022 года вновь стартует программа туристического кешбэка. Об этом сообщила руководитель...

С января 2022 года вновь стартует программа туристического кешбэка.Об этом сообщила руководитель «Ростуризма» Зарина Догузова.Продажи по программе стартуют 18 января и продлятся почти 3 месяца, до 12 апреля. Отправиться в поездку можно будет сразу же с первого дня продаж и до 30 апреля включительно, сообщается на официальной странице «Ростуризма».Таким образом, программа охватывает вторую половину зимы и практически всю весну. В это время еще продолжается горнолыжный сезон, доступны активные виды зимнего отдыха.Весной можно уже планировать культурно-познавательные поездки, также это время подходит для оздоровительного санаторного отдыха. При этом, в отличие от пика сезона, новогодних или майских праздников — в этот период меньше ажиотажа, поэтому больше выбор гостиниц, свободных номеров и недорогих билетов.Основные условия программы остаются прежними. Участвуют все регионы страны. На карточку «Мир», с которой произведена оплата, автоматически в течение 5 дней будет возвращаться 20% от стоимости поездки — в максимуме 20 тысяч рублей. Туроператоры и отельеры уже начали подготовку предложений. К моменту старта программы они все будут представлены на официальном портале программы мирпутешествий.рф.Был анонсирован и осенний этап программы 2022 года — начиная с октября. Точные даты старта будут объявлены во второй половине года.С начала 2021 года программой воспользовались почти 1,7 млн. россиян, суммарно они приобрели туров и проживания в отелях более чем на 34 млрд. рублей, в виде кешбэка им напрямую на карты вернулось 6,7 млрд. рублей.Фото: toursevastopol.ru