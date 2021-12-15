Две молодых аферистки взяты под стражу и дали признательные показания

Во Владимире взяты под стражу две молодых мошенницы - жительница Ивановской области 23-х лет и жительница Ярославской области 24-х лет. Они задержаны по подозрению в кражах денежных средств путем циничного обмана пожилых жителей областного центра.Аферистки жили в областном центре на съемной квартире. В начале декабря им удалось ввести в заблуждение двух женщин глубоко пенсионного возраста. Девицы звонили в квартиры, представлялись соцработниками, рассказывали о неких новых выплатах (о мнимых компенсациях за лекарства, например). Потом спрашивали, есть ли у пенсионерок наличность, просили показать деньги и одновременно принести им попить воды. Когда хозяйки уходили на кухню за водой, подменяли настоящие деньги на сувенирные купюры. Одна из пострадавших лишилась таким образом 110 тыс. рублей, у другой было похищено 70 тыс. рублей.В отношении обманщиц возбуждены уголовные дела. По информации пресс-службы УВД по Владимирской области, они дали признательные показания.