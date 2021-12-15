Главный специалист управления труда и охраны здоровья Владимирского филиала «Т Плюс» Иван Фурманов занял второе место на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший ..

Главный специалист управления труда и охраны здоровья Владимирского филиала «Т Плюс» Иван Фурманов занял второе место на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший специалист по охране труда». За победу боролись 44 представителя энергетической отрасли из разных городов России и СНГ.По результатам соревнований он набрал 274,3 балла, уступив всего 3,9 балла победителю из Иркутска.