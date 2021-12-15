Претендент проходит интервью по найму на работу. Менеджер объясняет задачу:
- Приходишь на работу, включаешь рубильник, сидишь 8 часов, выключаешь рубильник, идешь домой. Понял?
Претендент:
- Не понял...
Менеджер:
- Приходишь на работу, включаешь рубильник, сидишь 8 часов, выключаешь рубильник, идешь домой. Понял?
Претендент:
- Не понял...
Менеджер:
- Приходишь на работу, включаешь рубильник, сидишь 8 часов, выключаешь рубильник, идешь домой. Понял?
Претендент:
- Ну ты, блин, тупой, я тебе третий раз говорю - не понял!
еще анекдот!