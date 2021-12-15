Администрация Октябрьского района сообщила о двух разрешенных местах для использования пиротехнических пиротехники. Запускать новогодние фейерверки разрешается на открытом пространстве

Администрация Октябрьского района сообщила о двух разрешенных местах для использования пиротехнических пиротехники. Запускать новогодние фейерверки разрешается на открытом пространстве на территории города. Пока власти Владимира сообщили о разрешенных местах только в Октябрьском районе. – в районе затона (пляж) на реке Клязьма; – в парке культуры и отдыха «Загородный» на территории стадиона «Прометей». Кроме того, городские