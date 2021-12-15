В областном центре полицейские задержали двоих молодых девушек, подозреваемых в мошенничестве. 23-летнюю жительницу Ивановской области и 24-летнюю жительницу Ярославского области взяли под

В областном центре полицейские задержали двоих молодых девушек, подозреваемых в мошенничестве. 23-летнюю жительницу Ивановской области и 24-летнюю жительницу Ярославского области взяли под стражу. Установлено, что в начале декабря текущего года злоумышленницы пришли в квартиру 83-летней женщины и представились работниками социальной сферы. Сообщницы стали заговаривать пенсионерке зубы, рассказывая о якобы положенных ей выплатах на лекарства. \сообщает