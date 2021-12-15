Прокат коньков стоит 150 рублей, аренда ячейки в гардеробе - 50 рублей.

С 16 декабря на бульваре Пушкина откроется главный владимирский каток.Как рассказала руководитель городского управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике Елена Корнева, лёд практически готов. В этом году на территории будет создана волшебная атмосфера сказки Андерсена «Снежная королева». Появится четыре новых фотозоны: «Царство Снежной королевы», «Дом разбойницы», «Северная хижина» и «Лавочка желаний».В будние дни площадка будет работать с 16:00 до 22:00, а в выходные и праздники - с 10:00 до 22:00 (технические перерывы - 13:00-13:40 и 17:00-17:40). Вход - бесплатный, прокат коньков стоит 150 рублей, аренда ячейки в гардеробе - 50 рублей. Всего в областной столице текущей зимой зальютРанее мы сообщали, что мэрия Владимира к новогодним и рождественским праздникам. Она свёрстана с учётом рекомендаций Роспотребнадзора.