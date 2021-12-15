Владимирцы в обеденное время 15 декабря на улице Горького могли увидеть сильное задымление. У дома №84 загорелся автомобиль. Судя по всему, что-то замкнуло в моторном отсеке – из-под капота

Владимирцы в обеденное время 15 декабря на улице Горького могли увидеть сильное задымление. У дома №84 загорелся автомобиль. Судя по всему, что-то замкнуло в моторном отсеке – из-под капота начал валить густой дым. На место прибыли огнеборцы – 8 человек и 2 спецмашины. Пожарные не дали пламени распространиться и ликвидировали возгорание на полутора квадратных метрах.