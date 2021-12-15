Из-за ремонтных работ на улице Тракторной отключается теплоснабжение в Октябрьском районе. Владимирский филиал Т Плюс сообщает, что в связи с ремонтными работами на магистральных тепловых

Из-за ремонтных работ на улице Тракторной отключается теплоснабжение в Октябрьском районе. Владимирский филиал Т Плюс сообщает, что в связи с ремонтными работами на магистральных тепловых сетях в районе дома №35 по улице Тракторная с 22:00 15 декабря до 08:00 следующего дня будет прекращена поставка тепловой энергии жителям более сотни жилых домов. По окончании работ на