По всей видимости, после отключения от коммунальных услуг, власти перейдут к активным действиям.

В историческом центре Владимира сотрудники ФССП приступили к исполнению . 15 декабря незаконную постройку отключили от газа.Судебные приставы 60 раз привлекли владельцев отеля к административной ответственности. Всё это время гостиница исправно функционировала.«С целью обеспечения принудительного исполнения решения суда постановления об отключении от инженерных сетей направлены в соответствующие организации», - пояснили в пресс-службе ведомства.По всей видимости, после отключения от коммунальных услуг, власти перейдут к активным действиям.Напомним, что собственники «Панорамы» продолжительное время оспаривали решение Фемиды в разных инстанциях, но тщетно. Теперь здание должны снести либо за счёт должника, либо потратив федеральные средства. При последнем исходе израсходованная сумма всё равно будут взыскана в владельца недвижимости. Разумеется, если будет что взыскивать.При этом точные сроки уничтожения объекта пока не называются.Напомним, что ранее на месте гостиницы располагался двухэтажный жилой дом, который вместе с землёй был выкуплен в 2016 году. Недвижимость находится в особо охраняемой зоне в непосредственной близости от объектов культурного наследия федерального значения. По закону – строительство или реконструкция сооружений в исторической части без согласования запрещены.