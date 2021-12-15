Сегодня в 13-35 в МЧС поступило сообщение о загоревшемся легковом автомобиле во Владимире. На...

Сегодня в 13-35 в МЧС поступило сообщение о загоревшемся легковом автомобиле во Владимире.На улице Горького, у дома 84 в машине загорелся моторный отсек. Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали к месту пожара. Пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали пожар на площади 1,5 квадратных метра.Погибших и пострадавших нет. На пожар выезжали 2 единицы техники, 8 человек личного состава, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.