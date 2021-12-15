В пользу «Почты России» с экс-сотрудницы взыскано 400 тысяч рублей.

Ленинским районный суд Владимира приговорил бывшую сотрудницу почты к условному сроку. 51-летняя женщина признана виновной в присвоении денег с использованием служебного положения.Занимая должность заместителя начальника отделения, она похитила вверенные ей 350 тысяч рублей. Деньги предназначались для выплаты пенсий, пособий и денежных переводов.«Вину в инкриминируемом преступлении злоумышленница признала в полном объёме, пояснив, что потратила деньги на личные нужды», - поделились подробностями в пресс-службе прокуратуры.Суд назначил ей 2,5 года условно с испытательным сроком 3 года. В пользу «Почты России» с экс-сотрудницы взыскано 400 тысяч рублей.К слову, в сентябре дама была осуждена за аналогичные преступления.Последний приговор в законную силу пока не вступил.