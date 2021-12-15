Во Владимире бывшая сотрудница АО «Почта России» осуждена за присвоение чужого...

Во Владимире бывшая сотрудница АО «Почта России» осуждена за присвоение чужого имущества.Ленинским районным судом вынесен приговор 51-летней жительнице Владимира. Она признана виновной в присвоении денег с использованием служебного положения.Судом установлено, что обвиняемая, занимая должность заместителя начальника отделения почтовой связи АО «Почта России» и выполняя свои непосредственные функции, присвоила вверенные денежные средства в сумме более 350 тыс. рублей. Деньги предназначались на выплаты гражданам пенсий, пособий и денежных переводов.Вину женщина признала в полном объеме, пояснив, что потратила деньги на личные нужды.Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения по делу, суд назначил ей наказание в виде условного лишения свободы на срок 2,5 года. В сентябре тем же судом она была осуждена за аналогичные преступления.Также удовлетворено исковое заявление АО «Почта России» о взыскании с подсудимой в пользу АО «Почта России» материального ущерба в размере около 400 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.