Двоечников отправили на пересдачу. Она состоится 2 февраля.

Во Владимирской области опубликовали результаты итогового сочинения, изложения. Испытание является обязательным для допуска к государственной итоговой аттестации. Работы сдавали 5172 выпускника, 95,5% которых получили зачёт.Наибольшее число школьников − 41,7% − выбрали тему «Произведение какого писателя я бы порекомендовал своим друзьям?» Каждый четвёртый учащийся − «Когда слово становится преступлением?», 19% − «В чём может проявляться любовь к своему Отечеству?».Двоечников отправили на пересдачу. Она состоится 2 февраля.