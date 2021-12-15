Администрация Владимирской области предложила «Почте России» поднять зарплату сотрудникам отделений.

Администрация Владимирской области предложила «Почте России» поднять зарплату сотрудникам отделений. Об этом рассказал директор департамента по труду и занятости Андрей Григорьев.Сейчас почтальонов набирают на МРОТ. Естественно, что мало желающих стаптывать ноги за «минималку» . К примеру, недавно И это мы не говорим о регулярном стрессе во время общения с посетителями, которые вечно чем-нибудь не довольны и готовы вылить свой негатив на рядовых сотрудников.Летом департамент труда привлекает к такой работе школьников, но с наступлением осени проблема вновь обостряется.«Молодёжь не идёт. Трудятся, в основном, люди в возрасте или пенсионеры. Я думаю, что они пересмотрят свою стратегию по зарплатной части», - добавил Андрей Григорьев.Для полноты статистики – на начало декабря в 33-ем регионе полностью или частично закрыты 52 почтовых отделения.Добавим, что на 15 декабря на «бирже труда» стоят 5,5 тысяч человек.