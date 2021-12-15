В 2021 году во Владимирской области за нарушения при продаже алкоголя магазины оштрафовали на миллион рублей.

В 2021 году во Владимирской области за нарушения при продаже алкоголя магазины региона оштрафовали на миллион рублей. Всего розничной торговлей спиртным занимается 749 организаций в 3180 точках.По информации департамента предпринимательства, проведено 17 плановых и 141 внеплановая проверка, которые выявили 22 нарушения. Составлено 46 протоколов, направлено четыре предписания и 10 предостережений.Изъято свыше 100 литров алкогольной продукции с признаками подделки. Выявлено восемь фактов оборота без сопроводительных документов или лицензии.В начале декабря надзорные органы накрыли во Владимире подпольный склад, где нашли 25 литров левой «сивухи».