Подрядчика определят в январе.

В 2022 году в Петушинском районе 15 километров трассы М-7 отремонтируют почти за 900 млн рублей. ФКУ Упрдор «Москва-Нижний Новгород» намерено заасфальтировать участок между деревнями Аннино и Липна.Лот выставлен на аукцион. Стоимость оценивается в 896 млн рублей. Подрядчика определят в январе.В условия контракта войдут: расчистка полосы отвода; устранение дефектов; восстановление выравнивающего и верхнего слоёв покрытия; укрепление обочин; нанесение разметки; установка знаков, Г-образных опор и ограждений; ремонт тротуаров; восстановление остановочных павильонов; ремонт водоотвода.Ремонт завершится в конце ноября следующего года.