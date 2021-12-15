Владимирский автовокзал информирует, что отменяются несколько рейсов из Владимира в сторону...

Владимирский автовокзал информирует, что отменяются несколько рейсов из Владимира в сторону Судогды, Мурома, Новопетрово и Гусь-Хрустального.С 15 декабря отменяются два рейса в Судогду — в 19:30 и 21:45.Временно не будет курсировать утренний маршрут в Муром в 6:25 и обратный в 10:50. Автобус, отправлявшийся из Владимира в Новопетрово в 5:45, также отменяется.С 17 декабря из расписания исчезнет рейс в 21:15 по пятницам маршрута «Владимир — Гусь-Хрустальный» отправлением из Владимира.