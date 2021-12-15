Первая солнечная электростанция тестируется во Владимирской области Во Владимирской области...

Первая солнечная электростанция тестируется во Владимирской областиВо Владимирской области реализуется пилотный проект по применению технологии солнечной энергетики на объекте коммунального хозяйства. В этом году региональный Департамент ЖКХ тесно взаимодействует по его запуску с представителями компании «Евросолар» и швейцарскими производителями.«Учитывая тенденции в мире по переходу на «зелёную энергетику» и поддержку Правительства Российской Федерации в этой сфере, наша область старается не отставать в этом вопросе», − отметила директор Департамента ЖКХ Елена Семёнова.Солнечная сетевая электростанция мощностью 15 кВт установлена на очистных сооружениях в Судогде. Произведённое ей электричество будет использоваться внутренними электроприёмниками, что позволит сократить энергопотребление объекта. Тестирование оборудования позволит определить, насколько оно эффективно в нашем регионе, где не так много ясных и солнечных дней в году.Кроме того, на базе Владимирского строительного колледжа следующей весной планируется запуск «Солнечной школы», где представители швейцарских компаний будут готовить специалистов для работы с используемым в солнечной энергетике оборудованием, которых на сегодняшний день в нашей стране очень мало.В Департаменте ЖКХ отмечают, что взаимодействие со швейцарскими компаниями планируется продолжать и дальше: прорабатывается возможность применения энергоэффективных технологий в теплоснабжении.Фото: avo.ru/