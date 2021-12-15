Накануне, 14 декабря, в 21.33 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Савково...

Накануне, 14 декабря, в 21.33 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Савково Муромского района.Пожарные подразделения выехали незамедлительно. На месте пожара можно было наблюдать дым из-под кровли. Сотрудниками МЧС было сформировано 1 звено газодымозащитной службы для тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться, и ликвидировали пожар на площади 20 кв. метров. Сгорела частично внутренняя отделка, имущество и кровля. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались от МЧС 3 единицы техники, 10 человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.