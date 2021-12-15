Во Владимирской области тестируется первая сетевая солнечная электростанция. Об этом редакции «АиФ-Владимир» рассказали в пресс-службе Белого дома. Департамент ЖКХ тесно взаимодействует ..

Во Владимирской области тестируется первая сетевая солнечная электростанция. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе Белого дома.Департамент ЖКХ тесно взаимодействует по её запуску с представителями компании «Евросолар» и швейцарскими производителями.«Учитывая тенденции в мире по переходу на «зелёную энергетику», наша область старается не отставать в этом вопросе», − подчеркнула директор департамента ЖКХ Елена Семёнова.Батареи мощностью 15 кВт установлены на очистных сооружениях в Судогде. Электроэнергия потребляется внутри объекта, что позволяет сократить потребление. Пилотный проект позволит определить эффективность установки. Прорабатывается возможность применения энергоэффективных технологий в теплоснабжении.На базе Владимирского строительного колледжа следующей весной планируется запуск «Солнечной школы», где представители швейцарских компаний будут готовить специалистов для работы с таким оборудованием.