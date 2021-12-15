Более 6-ти лет во Владимирской области работает проект депутата Госдумы Григория Аникеева...

Более 6-ти лет во Владимирской области работает проект депутата Госдумы Григория Аникеева «Передвижные центры здоровья». В медицинских комплексах жители региона получают качественные медицинские услуги. Бесплатные обследования прошли уже более 250 000 земляков.Три передвижных центра здоровья регулярно выезжают в разные населённые пункты Владимирской области. Ежедневно услугами медицинских комплексов пользуются более трехсот человек. График выездов формируется по обращениям жителей региона. В городе Карабаново необходимое обследование провел специалист УЗИ вен нижних конечностей.Ольга Галеева, житель г. Карабаново Александровского района:- У нас в основном пожилые люди живут, и ноги болят у каждого. Даже не через одного, а у каждого! И такой специалист нам очень нужен. У нас в больнице есть хирург, к которому мы ходим, но УЗИ он не делает, а врача именно по УЗИ нет. Поэтому ещё раз благодарю, спасибо за этого врача.Задача медицинских комплексов – сохранение здоровья жителей Владимирской области. В передвижных центрах здоровья консультации проводят квалифицированные врачи из областного центра.Лидия Макеева, житель г. Карабаново Александровского района:- Это, конечно, очень важно, что сюда приезжают к нам в город Карабаново специалисты. Они приезжают со Владимира, все делают бесплатно. Это большая забота о нашем здоровье.Важно следить за своим здоровьем и вовремя посещать необходимых врачей.Надежда Курышева, врач-кардиолог:- Здесь можно скоррегировать лечение и впервые выявить какое-либо заболевание, и провести профилактику. Просто прийти провериться, сделать кардиограмму, сделать УЗИ сердца, УЗИ брюшной полости, УЗИ вен.Все просто приходят и говорят: "Большое спасибо!"