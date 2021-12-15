В этом году за счёт сложившейся экономии регион поставит ещё 40 устройств.

В Белом доме обсудили вопрос установки во Владимирской области дополнительных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.«В первую очередь, это касается Владимира и Мурома. На сегодняшний день система состоит из 199 камер. В этом году за счёт сложившейся экономии регион поставит ещё 40 устройств», - рассказали в пресс-службе обладминистрации.К слову, врио губернатора Александр Авдеев считает, что этого недостаточно.«Если вы сравните порядок цифр с нашими соседями в ЦФО. А ведь это дисциплина на дорогах и безопасность людей. Нужно увеличить число комплексов в два раза. И сделать это уже в первом квартале 2022 года», – поставил задачу глава региона.