Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 76 991 владимирца.

Во Владимирской области на 15 декабря выявлено 290 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 67 человек. Ещё 35 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском, 31 - в Гусь-Хрустальном, 30 - в Муромском, 25 - в Александровском районах. По 14 инфицированных прибавилось в Юрьев-Польском и Вязниковском, 13 - в Суздальском, по 11 - в Кольчугинском и Петушинском, 7 - в Собинском районах. По 6 положительных тестов на ковид сдали пациенты в Камешковском и Селивановском, 5 - в Меленковском, по 4 - в Гороховецком, Киржачском и Судогодском районах, а также 3 - в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 76 991 владимирца. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 17 918 случай во Владимире, 8846 - в Гусь-Хрустальном районе, 8562 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.