На три меньше, чем накануне. Ежесуточная статистика заболеваемости – стабильная, хоть и высокая. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь

На три меньше, чем накануне. Ежесуточная статистика заболеваемости – стабильная, хоть и высокая. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 76 991. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (67 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла 63. Всего с начала пандемии в областном центре уже 17 918 заражённых. Общая статистика по области выглядит