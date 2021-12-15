К концу года мы все подходим с определенным событийным багажом. Анализируя произошедшее, делаем выводы и определяем дальнейший план действий. Этот принцип работает и в отношении государственных структур.
К концу года мы все подходим с определенным событийным багажом. Анализируя произошедшее, делаем выводы и определяем дальнейший план действий. Этот принцип работает и в отношении государственных структур.
Вместе с Любовью Кукушкиной, директором департамента соцзащиты населения Владимирской области, разбираемся, что было сделано в 2021 году для благополучия владимирцев, особенно тех, кто более всего нуждается в поддержке. Только цифры и только факты!
Детский вопрос
По данным департамента соцзащиты, за 11 месяцев текущего года 44,8 тысяч владимирских семей получили выплаты на детей от трех до семи лет. На эти цели было направлено 3 миллиарда рублей.
- Для многодетных семей Владимирской области предусмотрена дополнительная финансовая поддержка, - уточнила Любовь Кукушкина. - Так, семьи с любым уровнем доходов могут претендовать на единовременные выплаты при рождении третьего ребенка (9 781 рублей), двойни (16 296 рублей), тройни (11 9018 рублей). Из 13700 многодетных семей, проживающих в области, выше 7000 многодетных малоимущих семей получают еще и дополнительную социальную поддержку: компенсацию по ЖКХ, скидку при оплате детского садика, ежемесячные выплаты на лекарства,проезд школьников и другие.
Кроме того, на третьего или последующего ребенка предусмотрены средства областного маткапитала – 65 610 рублей, которые можно использовать на любые цели. А получить - после достижения ребенком 1,5 лет.
Стоит отметить, что в этом году департамент соцзащиты населения организовал летний и оздоровительный отдых для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также многодетных и малообеспеченных семьей. В программе поучаствовали 5254 человека, в том числе 4 200 детей. На эти цели из бюджета было выделено 176 миллионов рублей.
Социальный контракт поможет
Еще одним эффективным инструментом социальной поддержки является социальный контракт - материальная помощь, предоставляемая государством гражданину или семье, доход которых ниже прожиточного минимума.
- В отличие от пособий, главная задача контракта – помочь преодолеть трудности и выйти на стабильный доход, - подчеркнула директор департамента социальной защиты. - Выплаты предназначены для того, чтобы найти работу, получить дополнительное образование или пройти лечение, например. В этом году в регионе уже заключено 2744 социальных контракта на сумму 279 миллионов рублей.
Забота о пожилых
Особая забота — землякам пожилого возраста и инвалидам.
- Во Владимирской области рамках создана система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, - рассказывает Любовь Евгеньевна. - Так, в 2021 году для этой категории граждан открыты два отделения дневного пребывания - во Владимире и Коврове, отделение социальной реабилитации инвалидов в Камешкове, «учебная» квартира сопровождаемого проживания в Кольчугине. Очень радует, что в уходящем году 143 семьи приняли на проживание 162 одинокого пожилого человека, а 279 инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата обрели 265 помощников в рамках проекта «Персональный помощник».