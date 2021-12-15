К концу года мы все подходим с определенным событийным багажом. Анализируя произошедшее, делаем выводы и определяем дальнейший план действий. Этот принцип работает и в отношении государственных структур.

К концу года мы все подходим с определенным событийным багажом. Анализируя произошедшее, делаем выводы и определяем дальнейший план действий. Этот принцип работает и в отношении государственных структур.Вместе с Любовью Кукушкиной, директором департамента соцзащиты населения Владимирской области, разбираемся, что было сделано в 2021 году для благополучия владимирцев, особенно тех, кто более всего нуждается в поддержке. Только цифры и только факты!Детский вопросПо данным департамента соцзащиты, за 11 месяцев текущего года 44,8 тысяч владимирских семей получили выплаты на детей от трех до семи лет. На эти цели было направлено 3 миллиарда рублей.- Для многодетных семей Владимирской области предусмотрена дополнительная финансовая поддержка, - уточнила Любовь Кукушкина. - Так, семьи с любым уровнем доходов могут претендовать на единовременные выплаты при рождении третьего ребенка (9 781 рублей), двойни (16 296 рублей), тройни (11 9018 рублей). Из 13700 многодетных семей, проживающих в области, выше 7000 многодетных малоимущих семей получают еще и дополнительную социальную поддержку: компенсацию по ЖКХ, скидку при оплате детского садика, ежемесячные выплаты на лекарства,проезд школьников и другие.Кроме того, на третьего или последующего ребенка предусмотрены средства областного маткапитала – 65 610 рублей, которые можно использовать на любые цели. А получить - после достижения ребенком 1,5 лет.Стоит отметить, что в этом году департамент соцзащиты населения организовал летний и оздоровительный отдых для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также многодетных и малообеспеченных семьей. В программе поучаствовали 5254 человека, в том числе 4 200 детей. На эти цели из бюджета было выделено 176 миллионов рублей.Социальный контракт поможетЕще одним эффективным инструментом социальной поддержки является социальный контракт - материальная помощь, предоставляемая государством гражданину или семье, доход которых ниже прожиточного минимума.- В отличие от пособий, главная задача контракта – помочь преодолеть трудности и выйти на стабильный доход, - подчеркнула директор департамента социальной защиты. - Выплаты предназначены для того, чтобы найти работу, получить дополнительное образование или пройти лечение, например. В этом году в регионе уже заключено 2744 социальных контракта на сумму 279 миллионов рублей.Забота о пожилыхОсобая забота — землякам пожилого возраста и инвалидам.- Во Владимирской области рамках создана система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, - рассказывает Любовь Евгеньевна. - Так, в 2021 году для этой категории граждан открыты два отделения дневного пребывания - во Владимире и Коврове, отделение социальной реабилитации инвалидов в Камешкове, «учебная» квартира сопровождаемого проживания в Кольчугине. Очень радует, что в уходящем году 143 семьи приняли на проживание 162 одинокого пожилого человека, а 279 инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата обрели 265 помощников в рамках проекта «Персональный помощник».