Молодой человек похитил у односельчанина деньги и банковскую карту, которой впоследствии расплачивался в магазинах.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего жителя одного из поселков по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 и ч. 3 ст.158 УК РФ (кража).Установлено, что в начале декабря текущего года молодой человек, находясь в квартире у 59-летнего односельчанина, похитил принадлежащие ему деньги в сумме 8 000 рублей, которые незаметно вынул из портмоне потерпевшего.Кроме того, подозреваемый похитил у мужчины банковскую карту, которой впоследствии расплачивался в магазинах. Сумма покупок с использованием чужой карты составила 5 000 рублей.После поступившего в полицию заявления от потерпевшего, 23-летний житель Вязниковского района был задержан полицейскими и дал признательные показания.