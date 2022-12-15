Во Владимирской области в 2023 году на реконструкцию теплотрасс выделят около 500 миллионов...

Во Владимирской области в 2023 году на реконструкцию теплотрасс выделят около 500 миллионов рублей.Снижение энергопотерь и сохранение объёмов инвестиций для плановой реконструкции теплосетей. В компании "Т Плюс" подвели итоги ремонтной кампании этого года и поделились задачами на следующий. Подробности далее.17 участков тепловых сетей во Владимире и 4 в Юрьеве-Польском. Магистральные, распределительные, квартальные. Всего - 23 километра отремонтированных теплотрасс. А также реконструированные котельные, капитальные и текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования. Общий показатель выполненных работ на хорошем уровне, считает руководитель Владимирского филиала компании "Т Плюс" Роман Сорокин.Роман Сорокин, директор владимирского филиала ПАО "Т Плюс":- У нас средний показатель - где-то порядка 3%. Сейчас мы тоже будем наращивать в инвестиционной программе. Это цифра точно снижаться не будет. По сравнению с другими теплоснабжающими организациями это достаточно высокий процент.В идеале, необходимо улучшить этот показатель. На ближайший год это одна из главных задач. Наравне с увеличением срока службы сетей. Объём инвестиций во владимирское тепловое хозяйство в следующем году будет сохранён, сообщил генеральный директор компании "Т Плюс". Более 80 миллионов рублей выделят на улучшение Владимирской ТЭЦ и порядка 500 миллионов - на реконструкцию теплотрасс.Андрей Вагнер, генеральный директор компании "Т Плюс":- Это будет реконструкция улицы Красноармейской, большая часть, и улицы Горького - 1300 метров. Для нас вот эти объёмы для Владимира тоже достаточно существенными являются. Потому это уже всё в программах. Это мы сделаем, сохраним, всё это будет реализовано.В октябре следующего года Владимирская область будет полностью переведена на оплату отопления по факту потребления. Уже сегодня такую схему расчёта выбрали жильцы 927 домов во Владимире и почти 100% потребителей Юрьева-Польского.Валерий Маковский, директор Владимирского филиала "ЭнергосбыТ Плюс":- Когда житель платит то, что показывает прибор учёта в реальном времени, понятно, что у него затраты в течение отопительного периода возрастают, но в летний период он не платит за отопление ничего, то есть у них платежей просто нет, оплата по факту позволяет реально контролировать потребление тепла домом в течение отопительного периода.По-прежнему остро стоит вопрос по задолженности за энергоресурсы. Для работы с должниками компания использует все допустимые меры - от отключения злостных неплательщиков до проведения акций с призами для добросовестных потребителей. Например, сейчас проходит традиционная новогодняя акция. В ней могут участвовать те, кто до конца декабря оплатит долги и внесёт рекомендованный платеж.Максим Калашников, Илья Хлудов. «Вести-Владимир»