Во Владимирской области в 2023 году на реконструкцию теплотрасс выделят около 500 миллионов...
Во Владимирской области в 2023 году на реконструкцию теплотрасс выделят около 500 миллионов рублей.
Снижение энергопотерь и сохранение объёмов инвестиций для плановой реконструкции теплосетей. В компании "Т Плюс" подвели итоги ремонтной кампании этого года и поделились задачами на следующий. Подробности далее.
17 участков тепловых сетей во Владимире и 4 в Юрьеве-Польском. Магистральные, распределительные, квартальные. Всего - 23 километра отремонтированных теплотрасс. А также реконструированные котельные, капитальные и текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования. Общий показатель выполненных работ на хорошем уровне, считает руководитель Владимирского филиала компании "Т Плюс" Роман Сорокин.
Роман Сорокин, директор владимирского филиала ПАО "Т Плюс":
- У нас средний показатель - где-то порядка 3%. Сейчас мы тоже будем наращивать в инвестиционной программе. Это цифра точно снижаться не будет. По сравнению с другими теплоснабжающими организациями это достаточно высокий процент.
В идеале, необходимо улучшить этот показатель. На ближайший год это одна из главных задач. Наравне с увеличением срока службы сетей. Объём инвестиций во владимирское тепловое хозяйство в следующем году будет сохранён, сообщил генеральный директор компании "Т Плюс". Более 80 миллионов рублей выделят на улучшение Владимирской ТЭЦ и порядка 500 миллионов - на реконструкцию теплотрасс.
Андрей Вагнер, генеральный директор компании "Т Плюс":
- Это будет реконструкция улицы Красноармейской, большая часть, и улицы Горького - 1300 метров. Для нас вот эти объёмы для Владимира тоже достаточно существенными являются. Потому это уже всё в программах. Это мы сделаем, сохраним, всё это будет реализовано.
В октябре следующего года Владимирская область будет полностью переведена на оплату отопления по факту потребления. Уже сегодня такую схему расчёта выбрали жильцы 927 домов во Владимире и почти 100% потребителей Юрьева-Польского.
Валерий Маковский, директор Владимирского филиала "ЭнергосбыТ Плюс":
- Когда житель платит то, что показывает прибор учёта в реальном времени, понятно, что у него затраты в течение отопительного периода возрастают, но в летний период он не платит за отопление ничего, то есть у них платежей просто нет, оплата по факту позволяет реально контролировать потребление тепла домом в течение отопительного периода.
По-прежнему остро стоит вопрос по задолженности за энергоресурсы. Для работы с должниками компания использует все допустимые меры - от отключения злостных неплательщиков до проведения акций с призами для добросовестных потребителей. Например, сейчас проходит традиционная новогодняя акция. В ней могут участвовать те, кто до конца декабря оплатит долги и внесёт рекомендованный платеж.
Максим Калашников, Илья Хлудов. «Вести-Владимир»