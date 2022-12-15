Губернатор ответил на вопрос о формате новогодних торжеств в регионе.

Александр Авдеев рассказал о формате празднования Нового года. Власти попытаются создать атмосферу праздника, но в эконом режиме.«Особо никаких ограничений нет. Просто сделаем всё более бюджетно. Дополнительные средства на салюты и массовые мероприятия тратиться не будут, но улицы должны быть украшены, и настроение праздника должно быть и у детей, и у взрослых. Вижу, что города уже преображаются. Это делается без лишних затрат», - подчеркнул губернатор.Глава региона добавил, что встретит 2023-ий с семьёй во Владимире. Вместе с дочерью он также планирует посетить праздничные мероприятия.