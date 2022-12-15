Лия Ахеджакова пожаловалась, что становится нерукопожатной среди коллег.

Лия Ахеджакова пожаловалась, что становится нерукопожатной среди коллег.Политические взгляды 84-летней Лии Ахеджаковой, пожалуй, известны каждому. Артистка охотно раздает интервью оппозиционным и выступающим с откровенной критикой России журналистам. Критикуя спецоперацию, звезды "Служебного романа" продолжает работать в театре, где, кажется, ей уже совсем не рады.В недавней беседе с ведущим ютую-шоу "Бюро" Ахеджакова рассказала, что некоторые коллеги не хотят с ней разговаривать. В пример она привела Александру Берду, который, по словам артистки, отказался с ней здороваться. По словам Лии Меджидовны, она расплакалась из-за этого, но партнер по сцене уже не видел этого. "Стала много плакать", – цитирует актрису .Рыдающую втихушку Ахеджакову пристыдили некоторые россияне. По мнению читателей StarHit, своими жалобами некогда обожаемая миллионами артистка вызывает лишь стыд. "Ахеджакова – ум, честь и совесть западных кощеев! Аплодисменты ее подлости", "Списать в утиль давно пора", "Бабушка, кушай манку и проси у Бога здоровья. Куда ты лезешь?", – прокомментировали интернет-пользователи.Ранее "Дни.ру" , в центре которого оказалась Лия Ахеджакова. На артистку обрушилась критика из-за ее монолога в спектакле "Первый хлеб".