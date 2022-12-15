Против жителя Москвы, который возглавлял «Покровский завод биопрепаратов», возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов с 2012 по 2014 годы, сообщили в пресс-службе Киржачского

Против жителя Москвы, который возглавлял «Покровский завод биопрепаратов», возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты налогов с 2012 по 2014 годы, сообщили в пресс-службе Киржачского районного суда. Как выяснило следствие, подсудимый указал в налоговой декларации на прибыль заведомо ложные сведения в общей сумме более 50000000 рублей. Как итог, Киржачский районный суд приговорил мужчину к двум