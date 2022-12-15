15 декабря 2022 года – народный праздник День Аввакума.

15 декабря 2022 года – народный праздник День Аввакума.В этот четверг православные верующие вспоминают пророка Аввакума – восьмого из двенадцати малых прорицателей. Он предсказал разрушение Иерусалимского храма, Вавилонский плен и возвращение иудеев на родину. В народе же праздник, который приходится на 14 декабря, назвали Днем Аввакума.ТрадицииНа Аввакума матери старались больше времени проводить с ребенком. Так они защищали свое чадо и его здравие от злых духов. В этот день принято молиться за детей и внуков, просить Всевышнего об успешной учебе отпрыска и его развитии. При этом не стоит забывать о себе. Необходимо успеть уделить время себе и своему психологическому здоровью.Что нельзя делать 15 декабряЕсли запланирован или идет ремонт, лучше за него не браться и перенести эти дела на другой день. Говорят, можно разбудить Домового, если начать шуметь. Родителям не следует кричать на своего ребенка. А еще в этот праздник нельзя громки смеяться. Если человек нарушит этот запрет, в скором времени он будет громко плакать.ПриметыВ народный праздник День Аввакума обращали внимание на погоду. Если видны серые тучи, стоит ожидать мороза. Об этом же предупреждает повышенный аппетит домашних животных. Если из-за мороза на окнах появились узоры, весна будет красивой и теплой. Птицы поют рано утром – это к благополучию в семье.