В расписании, которое опубликовано на сайте облздрава, указаны поликлиники и больницы региона и часы работы для приёма пациентов. В это время в красные зоны могут обращаться пациенты с

В расписании, которое опубликовано на сайте облздрава, указаны поликлиники и больницы региона и часы работы для приёма пациентов. В это время в красные зоны могут обращаться пациенты с повышенной температурой и другими признаками гриппа, ОРВИ и коронавируса. Во Владимире, согласно расписанию, красные зоны работают в 9 медучреждениях. В том числе сразу несколько больниц города принимают