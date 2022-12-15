Средняя сумма кредита на вторичном рынке – 7,2 млн.

Средняя сумма кредита на вторичном рынке – 7,2 млн.На столичном рынке готовых квартир продолжает расти доля ипотечных сделок. По итогам ноября 65% "вторички" приобретено в ипотеку. Всего за месяц ипотечных покупок стало на 17% больше.Средний размер ипотеки на вторичном рынке составляет 7,2 млн рублей, первоначального взноса – 4,8 млн рублей.Стоимость самой дешевой "вторички", купленной с использованием ипотеки, составила 3,5 млн рублей. Средний чек сделки – 11,5 млн рублей.Спрос на ипотеку на вторичном рынке в ближайшие месяцы напрямую зависит от ситуации на рынке новостроек. В случае отмены льготной ипотеки ставки в сегментах сравняются, что приведет к росту спроса на "вторичку".Всего на вторичном рынке «старой» Москвы в продаже находится около 50,1 тыс. лотов. Больше всего квартир экспонируется в центральных районах города, меньше всего – в СЗАО.Средняя стоимость "квадрата" по итогам ноября составила 314 тыс. рублей, без учета центра Москвы – 286 тыс. рублей. Самые низкие средние цены зафиксированы на востоке города – 259 тыс. рублей за кв. м.