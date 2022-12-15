Два дня по Владимиру будет кататься «советский» троллейбус со стоимостью проезда 4 копейки Сегодня...

Два дня по Владимиру будет кататься «советский» троллейбус со стоимостью проезда 4 копейкиСегодня «Владимирпассажиртранс» организовал для жителей города Владимира работу ретро-троллейбуса.Два ближайших дня троллейбус, выполненный в ностальгической советской символике, будет курсировать по кольцевому маршруту №8 по обычному расписанию. Сам троллейбус марки «ЗиУ-9Г» восстановлен сотрудниками АО «Владимирпассажиртранс» с применением оригинальных запчастей и оборудования. Именно такие электрические машины ездили по городу во времена Советского Союза, в 80-е годы прошлого столетия.В салоне троллейбуса установлены аутентичная билетная касса советских времен и такие же компостеры для талонов на проезд. Водитель объявляет по громкоговорящей связи остановки и говорит, что троллейбус работает без кондуктора, а проезд следует оплачивать самостоятельно, опустив в кассу 4 копейки и оторвав билет, который следует сохранять до окончания поездки. При этом водитель напоминает пассажирам, что «личная совесть – лучший контролер».Впрочем, если у пассажиров не окажется 4-х копеек, то, по решению дирекции АО «Владимирпассажиртранс», можно проехать бесплатно.В салоне троллейбуса звучат песни советской эпохи. Во время первого рейса владимирская певица и председатель городского отделения «Союза пенсионеров России» Ольга Лескина исполнила для пассажиров любимые шлягеры своей юности, рассказали в пресс-службе горадминистрации.